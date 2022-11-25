Дети Мэрайи Кэри спели вместе с ней известную песню в День благодарения
2022-11-25 02:03
Мэрайя Кэри присоединилась к ежегодной трансляции NBC для исполнения своего многолетнего праздничного хита All I Want for Christmas Is You.
Певицу, одетую в ярко-розовое платье, окружали танцоры в костюмах игрушечных солдатиков.
Во время выступления пара подарочных коробок по бокам от нее открылась, чтобы показать ее 11-летних близнецов, Мароккан и Монро, и они танцевали вместе с ней до конца мелодии.
Недавно Совет по рассмотрению и рассмотрению апелляций в отношении товарных знаков США постановил, что певица и автор песен не может претендовать на право собственности на официальное прозвище «Королева Рождества».
Опубликовано: Светлана Репина
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