Дети Мэрайи Кэри спели вместе с ней известную песню в День благодарения

Мэрайя Кэри присоединилась к ежегодной трансляции NBC для исполнения своего многолетнего праздничного хита All I Want for Christmas Is You.

Певицу, одетую в ярко-розовое платье, окружали танцоры в костюмах игрушечных солдатиков.

Во время выступления пара подарочных коробок по бокам от нее открылась, чтобы показать ее 11-летних близнецов, Мароккан и Монро, и они танцевали вместе с ней до конца мелодии.

Недавно Совет по рассмотрению и рассмотрению апелляций в отношении товарных знаков США постановил, что певица и автор песен не может претендовать на право собственности на официальное прозвище «Королева Рождества».