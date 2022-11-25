ДЭПЛ «Магадан» провела пуски «Калибров» в Японском море
Новая российская подлодка «Магадан» провела пуски гиперзвуковых ракет комплекса «Калибр» в акватории Японского моря, сообщило Минобороны России в пятницу, 25 ноября.
«Дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота из акватории Японского моря произвела пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской и береговой целям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предпусковой задачей новой лодки стал скрытный выход в точку проведения маневра.
Пуск «Калибров» из заданного района поразил все мишенные цели в том числе на расстоянии до 1000 км.
Опубликовано: Тарас Медведев
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