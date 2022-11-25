Четыре человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Крымске
Четыре человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Крымске. Как пишет ТАСС, преступник покончил жизнь самоубийством, убив трех человек.
Сообщается, что 66-летний мужчина пришел в ярость после того, как проиграл судебный процесс и поссорился со своей бывшей женой.
СМИ предполагают, что первой жертвой отчаяния 66-летнего мужчины стал сотрудник службы безопасности торгового центра. Он должен был отреагировать на очень бурную ссору между бывшими супругами.
Женщина не пострадала, а вот охранник был ранен в ногу и добит выстрелом в голову.
Преступник убил еще двоих мужчин в возрасте 53 и 59 лет. Вероятно, это были его друзья. Убив всех этих людей, 66-летний мужчина сел в свою машину и поехал в дом бывшей жены. Там он покончил жизнь самоубийством.
Обстоятельства трагедии выясняются. По данным российских СМИ, преступник стрелял из карабина ВПО-209, на который у него было разрешение.
Опубликовано: Николай Скира
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