Правительство Уганды закрывает школы из-за эпидемии лихорадки Эбола
Решение закрыть школы по всей стране за две недели до окончания семестра было принято для сдерживания распространения лихорадки Эбола, страна продолжает бороться с одной из самых тяжелых вспышек.
СМИ обращают внимание, что принятое решение расходится с официальной позицией правительства Уганды о том, что все находится под контролем.
За последние два месяца от вируса умерло 55 человек, а до официального объявления о вспышке 20 сентября было зарегистрировано 22 случая смерти от лихорадки Эбола.
Некоторые эксперты выразили сомнения по поводу закрытия школ, утверждая, что изоляция учеников еще на две недели была бы лучшим способом остановить распространение смертельной болезни, учитывая, что инкубационный период может длиться от двух дней до трех недель.
Эбола — это вирусная инфекция, которая распространяется через биологические жидкости.
Опубликовано: Тарас Медведев
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