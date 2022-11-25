У популярного блогера Димы Масленникова на YouTube заблокировали ролик, он потерял сотни тысяч просмотров

Дело в том, что жалобу на него подала телевизионная компания из Индонезии, претензия касается только нескольких секунд: якобы у нее украли фрагмент заставки.

Популярный российский музыкант и блогер почти с треми миллионами подписчиков Дима Масленников признался, что он злой и на нервах, сообщает Супер.ру.

"Мы стали жертвами мошенников, и в очень крупном масштабе, - поделился Дмитрий. Как выяснилось, ночью он залил на YouTube новый ролик, однако видео вскоре заблокировали за нарушение авторских прав.

Такую жалобу подала телевизионная компания из Индонезии, и претензия касается только нескольких секунд: якобы Масленников украл фрагмент заставки. При этом «владельцы» проигнорировали то, что заставка авторская, на ней значится имя российского блогера.

«Мы сутки сражались, но ролик не разблокировали, мы плачем, потому что он начал собирать хорошие просмотры...» — поделился Дима. В итоге команда перезалила видео, однако прежние просмотры не вернуть.

Но дело не только в этом. Страйк — жалоба на канал — способна ограничить возможности пользователей. Подписчики верят, что справедливость все-таки восторжествует.