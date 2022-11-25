Психологи рассказали, как распознать токсичного человека и как себя с ним вести
Какие черты характера должны насторожить и стоит ли сократить с такими людьми общение или вообще лучше их избегать.
Людей с некоторыми чертами характера психологи относят к «тёмной триаде». Речь идет о таких психологических чертах, как нарциссизм, психопатия, макиавеллизм. Проще говоря, люди с такими характерами высасывают энергию у других и даже угрожают ментальному здоровью собеседников.
Психолог Денис Долгов отметил, что у всех трёх черт имеются схожие свойства. Такие люди любят затевать споры с окружающими, не имеют эмпатии, любят манипулировать и зациклены исключительно на себе.
Эксперт подчеркнул: данные черты — не патология либо диагноз, а характер. Он также раскрыл особенности каждого типа.
"Нарциссы хотят выглядеть в глазах окружающих успешными, положительными персонажами. Если вдруг вы попытаетесь найти у такого человека негативные черты, вам не поздоровится. Эти ребята агрессивно защищают свой «идеальный» образ", - отметил психолог.
Самый агрессивный тип, считает эксперт, - психопаты. Такие люди жестоки ко всем живым существам, они не умеют сопереживать.
«Психопаты чаще склонны к буллингу и троллингу, они мстительны. У психопатов есть общие черты с нарциссами, но они чаще самоутверждаются за счёт других. И, как правило, склонны к игнорированию общепринятых правил», — пояснил Долгов.
Специалисты советуют по возможности сократить общение с такими людьми, а еще лучше - избегать его.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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