Психологи рассказали, как распознать токсичного человека и как себя с ним вести

Какие черты характера должны насторожить и стоит ли сократить с такими людьми общение или вообще лучше их избегать.

Людей с некоторыми чертами характера психологи относят к «тёмной триаде». Речь идет о таких психологических чертах, как нарциссизм, психопатия, макиавеллизм. Проще говоря, люди с такими характерами высасывают энергию у других и даже угрожают ментальному здоровью собеседников.

Психолог Денис Долгов отметил, что у всех трёх черт имеются схожие свойства. Такие люди любят затевать споры с окружающими, не имеют эмпатии, любят манипулировать и зациклены исключительно на себе.

Эксперт подчеркнул: данные черты — не патология либо диагноз, а характер. Он также раскрыл особенности каждого типа.

"Нарциссы хотят выглядеть в глазах окружающих успешными, положительными персонажами. Если вдруг вы попытаетесь найти у такого человека негативные черты, вам не поздоровится. Эти ребята агрессивно защищают свой «идеальный» образ", - отметил психолог.

Самый агрессивный тип, считает эксперт, - психопаты. Такие люди жестоки ко всем живым существам, они не умеют сопереживать.

«Психопаты чаще склонны к буллингу и троллингу, они мстительны. У психопатов есть общие черты с нарциссами, но они чаще самоутверждаются за счёт других. И, как правило, склонны к игнорированию общепринятых правил», — пояснил Долгов.

Специалисты советуют по возможности сократить общение с такими людьми, а еще лучше - избегать его.