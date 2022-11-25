Плюшевый Паффи - друг одиноких женщин: заменитель мужчин из Болгарии

Теперь холодными зимними вечерами дамам будет кого обнимать. Он не храпит, не ворчит, всегда рядом и готов подставить крепкое мужское плечо в нужный момент.

Loving Bear Puffy - плюшевая игрушка в человеческий рост с телом мужчины и головой медведя. Рост - 174, вес - 3 кг. Продается без одежды, наряжать своего "мужчину" женщины могут на свой вкус.

Создали мишку для одиноких дам Тоня Берданкова и Инна Мархолева, производит это плюшевое чудо болгарская компания.

Из рекламного сообщения производителя: Паффи - «очень личный продукт, изобретенный обычной женщиной, которая боится одиночества», игрушка «заменяет необходимость физического присутствия человека в различные моменты и ситуации повседневной жизни, особенно во время долгих одиноких ночей».

Мишка - идеальный слушатель, он может обнять и поддержать в трудную минуту, с ним можно спать, смотреть сериалы и читать книги в обнимку, плюшевого друга даже можно усадить за стол.

Паффи уже обретает популярность, особенно у жительниц Скандинавии, США, Великобритании. Стоит заменитель мужчин $160 - скромная плата за возможность скрасить одиночество.