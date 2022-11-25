Стало известно, какая новогодняя традиция шокирует иностранцев

Они удивлены тем, что семьи собираются, чтобы налепить пельменей к празднику, тогда как этот продукт можно купить в магазине.

У каждой нации имеются свои традиции празднования Нового года. И при этом не всегда понятны традиции других народов.

В частности, иностранцам непонятно, почему россияне собираются семьей, чтобы налепить пельмени к новогоднему столу.

Такая традиция появилась в советские годы в северных регионах страны, когда мясо было дефицитом и лакомились им в основном только на праздники.

Позже традицию переняли в других регионах СССР. В некоторых семьях она сохраняется по сей день.

Заграничным гостям непонятно, зачем вкладывать в такую работу время и труд, если можно просто пойти в магазин, купить полуфабрикат в магазине, а потом приготовить его дома.