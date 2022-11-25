Стало известно, какая новогодняя традиция шокирует иностранцев
Они удивлены тем, что семьи собираются, чтобы налепить пельменей к празднику, тогда как этот продукт можно купить в магазине.
У каждой нации имеются свои традиции празднования Нового года. И при этом не всегда понятны традиции других народов.
В частности, иностранцам непонятно, почему россияне собираются семьей, чтобы налепить пельмени к новогоднему столу.
Такая традиция появилась в советские годы в северных регионах страны, когда мясо было дефицитом и лакомились им в основном только на праздники.
Позже традицию переняли в других регионах СССР. В некоторых семьях она сохраняется по сей день.
Заграничным гостям непонятно, зачем вкладывать в такую работу время и труд, если можно просто пойти в магазин, купить полуфабрикат в магазине, а потом приготовить его дома.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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