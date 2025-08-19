В РФ может появиться штраф для пешеходов за переход дороги с телефоном в руках

10:27 2025-08-19
https://openbelgorod.ru/attachments/9bcb11dbbbeb17e611d60150a7e31c0a17785452/store/crop/0/0/800/451/800/0/0/0/875b97a982d3d9d7c1740116566002e87f74332407a1684a2bcb4cfae6c4/875b97a982d3d9d7c1740116566002e87f74332407a1684a2bcb4cfae6c4.webp

Также ряд нововведений касаются самой процедуры применения алкотестера и сдачи анализов.

Новые жесткие правила в отношении пешеходов могут появиться в России, в их числе – штраф за переход дороги с телефоном в руках.

Общественники из "Движения автомобилистов России" предложили также штрафовать людей, идущих по зебре в наушниках.

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила освидетельствования граждан на состояние опьянения.

Это касается не только водителей транспорта, но и граждан, которые управляют велосипедом или самокатом.

Для это будет достаточно любых хулиганских действий.

