В РФ может появиться штраф для пешеходов за переход дороги с телефоном в руках

Новые жесткие правила в отношении пешеходов могут появиться в России, в их числе – штраф за переход дороги с телефоном в руках.
Общественники из "Движения автомобилистов России" предложили также штрафовать людей, идущих по зебре в наушниках.
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила освидетельствования граждан на состояние опьянения.
Это касается не только водителей транспорта, но и граждан, которые управляют велосипедом или самокатом.
Для это будет достаточно любых хулиганских действий.
Также ряд нововведений касаются самой процедуры применения алкотестера и сдачи анализов.