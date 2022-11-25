Российские войска высадили десант под Бердянском и захватили город
Вооруженные силы России после боев взяли под контроль населенный пункт Бердянск.
В командовании Военно-морским флотом Российской Федерации рассказали о ходе специальной военной операции на территории Украины.
По заявлению заместителя главнокомандующего ВМФ генерал-лейтенанта Астапова, был высажен десант под Бердянском.
В ходе боев российские войска заняли данный населенный пункт, сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерала Астапова.
"Российские войска благодаря умелым действиям сил флота смогли высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска и освободить город, сообщил замглавкома ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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