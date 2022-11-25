Шахназаров высказался о слезах Пугачевой на спектакле Гоголь-центра в Израиле

Публицист михаил Шахназаров решил прокомментировать тот факт, что певица Алла Пугачева, посетившая театр в Израиле, прослезилась во время постановки.

Алла Пугачева расплакалась на премьерном показе спектакля на сцене израильского "Гоголь-центра", куда пришла вместе с мужем Максимом Галкиным.

Журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров прокомментировал ситуацию.

Алла Борисовна продолжает вести активную светскую жизнь на чужбине. Зрители постановки, увидев знаменитую певицу, включили ее композицию "Миллион алых роз". Многие стали снимать артистку на телефон, отчего та растрогалась и прослезилась.

Шахназаров убежден, что знаменитость в обязательном порядке вернется на родину, ведь даже в Израиле она посещает постановки российского "Гоголь-центра".