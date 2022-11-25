Сергей Соседов жестко раскритиковал участие Бузовой и Киркорова в ремейке «Иронии судьбы»

Он должен выйти на экраны в канун Нового года. По информации инсайдеров, в комедии будут также отсылки к другим известным лентам.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что считает ремейки вопиющей пошлостью.

По мнению телеведущего, инвестиция в ремейк «Иронии судьбы» создателям ленты не принесет ни славы, ни денег.

Филипп Киркоров, который собирается повторить легендарную сцену с Ипполитом в ванне, и Бузова, чей актерский «талант» ужаснул зрителей МХАТ имени Горького ситуацию не спасут, сообщает ФАН.

«Любимые фильмы должны существовать в хрестоматийном виде, в оригинальном варианте. А все эти испражнения, и тем более с неталантливыми людьми, все это возмутительно, это пустая трата денег» – цитирует критика Пятый канал.

Как уточняет издание, ремейк «Самоирония судьбы» должен выйти на экраны в канун Нового года. По информации инсайдеров, в комедии будут также отсылки к другим известным лентам - например, «Карнавальной ночи», «Игре в кальмара» и другим.