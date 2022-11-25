В Китае строят новый карантинный центр на на 87 тысяч мест
В Гуанчжоу началось строительство карантинного центра на 80 тысяч койко-мест из-за резкого роста заболеваемости ковидом.
25 ноября РИА Новости РИА Новости сообщили со ссылкой на "Янченпай", что в китайском городском округе Гуанчжоу началось строительство карантинного центра "Наньша" на 80 тысяч койко-мест на фоне резкой вспышки коронавируса в стране.
Сообщатся, что общая площадь проекта составит 815 квадратных метров и всего в центре будет 21 870 комнат, где разместят инфицированных.
Ранее сообщалось, что у Китая снова выросло количество выявленных заражений за сутки, согласно официальной статистике, за минувшие сутки в КНР диагностировали 31 444 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Опубликовано: Елена Калиновская
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