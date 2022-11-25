Иран увеличивает военное присутствие на границе с Ираком

Иран хочет увеличить свое военное присутствие на границе с Ираком. Завили в пятницу, 25 ноября в военном командовании КСИР.

По словам командующего Сухопутными войсками Революционной гвардии (КСИР), на запад и северо-запад страны перебрасываются дополнительные силы специального назначения и бронетехники.

По словам бригадного генерала Мохаммеда Пакпура, это сделано для предотвращения проникновения «террористов», сообщает информационное агентство Tasnim.

В последние недели Революционная гвардия неоднократно атаковала цели на севере Ирака с помощью ракет и дронов-камикадзе.

Иран ощущает поддержку протестов в Иране в курдских районах соседней страны. Но наблюдатели также видят в этом внутреннюю политику, направленную на отвлечение внимания от акций протеста.

Тем временем активисты делились видео передвижений войск с танками по пути в приграничный район.