Иран увеличивает военное присутствие на границе с Ираком
Иран хочет увеличить свое военное присутствие на границе с Ираком. Завили в пятницу, 25 ноября в военном командовании КСИР.
По словам командующего Сухопутными войсками Революционной гвардии (КСИР), на запад и северо-запад страны перебрасываются дополнительные силы специального назначения и бронетехники.
По словам бригадного генерала Мохаммеда Пакпура, это сделано для предотвращения проникновения «террористов», сообщает информационное агентство Tasnim.
В последние недели Революционная гвардия неоднократно атаковала цели на севере Ирака с помощью ракет и дронов-камикадзе.
Иран ощущает поддержку протестов в Иране в курдских районах соседней страны. Но наблюдатели также видят в этом внутреннюю политику, направленную на отвлечение внимания от акций протеста.
Тем временем активисты делились видео передвижений войск с танками по пути в приграничный район.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Канье Уэст пожаловался, что Трамп накричал на него, предсказав поражение на президентских выборах
Рэпер Канье Уэст рассказал о странном поведении экс-президента США Дональда Трампа, который накричал на него, предсказал провал на выборах и предложил идти с ним на выборы как кандидат в вице-президенты.Подробнее...
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия
Группировка «Аль-Шабааб» атаковала военную базу в Сомали
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина
Брутян рассказала о главном достоинстве своего мужа Прилучного
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине