Оригинальный белорусский хлеб "Охотничий": готовый перекус с салом на все случаи жизни

Сытная ржаная закуска с солидными кусками сала внутри готовится на Минском хлебном заводе №3 на Партизанском проспекте. Отведать свежую буханочку можно в фирменном магазине.

Рецепт не оригинальный, такой эксперимент уже проводился когда-то, около 10 лет назад пекарями РУП "Гомельхлебпром". Стоит хлебушек с необычной начинкой 3,69 руб.

Красивая крафтовая упаковка с аппетитным натюрмортом, внутри - плетеная корзинка из лозы с уложенной в нее буханкой. По размеру напоминает Бородинский хлеб, весит почти полкило.

Ароматный запах, мягкая корочка, обсыпанная кориандром. Вкус с приятными кисло-сладкими дрожжевыми нотками. Выпечен хлебушек из ржаной муки.

Внутри хаотично уложены крупные куски сала, чуть запеченного и слабосоленого, с прослойками мяса.

И название такому мучному изделию самое удачное - "Охотничий", и рядом приписка - хлеб с салом, коротко и понятно.

Такую буханку в самый раз взять с собой на охоту или на рыбалку для быстрого и сытного перекуса.

Из отзывов об эксклюзивном белорусском хлебе:

"Отличная идея! Ведь очень удобно и сытно"

"Вот в составе чесночка не хватает и укропа"

"Прикольно.Я бы с удовольствием бы попробовала,если бы увидела в продаже в Москве!"

"С борщом или щами хорошо"

"К этой вкусняшке еще стопочку"

В составе теста есть даже картофельное пюре. Одним слов - съел ломоть, голодным точно не останешься!