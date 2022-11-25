Оригинальный белорусский хлеб "Охотничий": готовый перекус с салом на все случаи жизни
Сытная ржаная закуска с солидными кусками сала внутри готовится на Минском хлебном заводе №3 на Партизанском проспекте. Отведать свежую буханочку можно в фирменном магазине.
Рецепт не оригинальный, такой эксперимент уже проводился когда-то, около 10 лет назад пекарями РУП "Гомельхлебпром". Стоит хлебушек с необычной начинкой 3,69 руб.
Красивая крафтовая упаковка с аппетитным натюрмортом, внутри - плетеная корзинка из лозы с уложенной в нее буханкой. По размеру напоминает Бородинский хлеб, весит почти полкило.
Ароматный запах, мягкая корочка, обсыпанная кориандром. Вкус с приятными кисло-сладкими дрожжевыми нотками. Выпечен хлебушек из ржаной муки.
Внутри хаотично уложены крупные куски сала, чуть запеченного и слабосоленого, с прослойками мяса.
И название такому мучному изделию самое удачное - "Охотничий", и рядом приписка - хлеб с салом, коротко и понятно.
Такую буханку в самый раз взять с собой на охоту или на рыбалку для быстрого и сытного перекуса.
Из отзывов об эксклюзивном белорусском хлебе:
"Отличная идея! Ведь очень удобно и сытно"
"Вот в составе чесночка не хватает и укропа"
"Прикольно.Я бы с удовольствием бы попробовала,если бы увидела в продаже в Москве!"
"С борщом или щами хорошо"
"К этой вкусняшке еще стопочку"
В составе теста есть даже картофельное пюре. Одним слов - съел ломоть, голодным точно не останешься!
Опубликовано: Храмова Оксана
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