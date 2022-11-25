В Баварии автомобиль протаранил стену дома и вылетел на террасу соседнего строения
2022-11-25 13:41
На перекрестке в Ингольштадте в ночь с четверга на пятницу, водитель не справился с управлением и въехал в стену жилого дома.
Сломав ограждение и пролетев сквозь бетонную стену автомобиль очутился на террасе соседнего дома. Тест показа 2 промиле в выдыхаемом воздухе.
31-летний водитель вел себя «несговорчиво» с разбуженными аварией жителями. Он ударил 41-летнего хозяина дома по лицу.
Терраса была разрушена в результате аварии, а общий ущерб составил около 65 000 евро. Только чудом никто не пострадал.
В настоящее время водитель находится под следствием за создание угрозы дорожному движению и жизни людей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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