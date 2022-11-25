Группировка «Аль-Шабааб» атаковала военную базу в Сомали

Боевики из сомалийской группировки «Аль-Шабааб» атаковали военную базу в центральном районе Галгадууд в пятницу, заявили в правительстве в пятницу.

Нападение спровоцировало ожесточенные столкновения, регулярная армия и союзные кланы пытались дать им отпор.

Раннее утреннее нападение в деревне Кайиб, в ходе которого были использованы заминированные автомобили-смертники, произошло в то время, когда правительственные силы добились ряда успехов на поле боя против «Аль-Шабааб». За последние три месяца они отвоевали территорию с помощью клановых ополченцев.

«Аль-Шабааб» - связанная с «Аль-Каидой» группировка, контролирующая некоторые районы Сомали, несколько недель назад уступила деревню Кайиб правительственным войскам.

«У нас была информация, что «Аль-Шабааб» нападет на нас, поэтому прошлой ночью мы все были бдительны, ожидая их. Мы поразили их машины, нагруженные бомбами, реактивными гранатами, сорвав их до того, как они вошли на базу», — рассказал один из добровольцев «макависли» Исмаил Абдулле.

Министр информации Галгадууда Ахмед Шир Фалагле заявил, что правительственные силы предотвратили нападение и контролируют Кайиб.

Однако официальный представитель «Аль-Шабааб» по военным операциям Абдиасис Абу Мусаб оспорил эту версию. Он сказал, что боевики захватили Кайиб, убили солдат и угнали военную технику. Он также признал, что силы «Аль-Шабааб» понесли потери в результате атаки.

Государственное телевидение Сомали со ссылкой на заявление министерства информации также сообщило в пятницу, что 15 боевиков «Аль-Шабааб» были убиты в результате авианалета на Було-Мадино в районе Нижняя Шабелле.