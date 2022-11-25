Продукты, которые помогут понизить давление

Повышенное артериальное давление – патология, которая встречается у трети населения в возрасте 16-34 лет.

Съесть пуд соли:

Враг гипертоника — натрий. Чтобы избежать постоянных проблем с давлением, необходимо снизить его потребление до 2 г. в день. На самом деле, для здорового функционирования организма человеку необходимо не более 500 мг. натрия. В действительности же мы потребляем около 5 г. этого микроэлемента ежедневно. Получается, что мы превышаем норму в 10 раз! В основном мы получаем натрий из поваренной соли, и чтобы привести сердечно-сосудистую систему в порядок, нужно меньше солить пищу и отказаться от консервированных продуктов.

Что есть?

Семь природных и быстрых средств, которые помогут снизить давление, а в долгосрочной перспективе (если включить их в свое меню на постоянной основе) способны уменьшить риск инсульта и сердечного приступа в 2 раза.

Миндаль:

Миндаль богат мононенасыщенными жирами, которые помогают снизить уровень холестерина в крови, уменьшают воспаления артерий и в конечном итоге снижают уровень давления. И хотя высокое содержание жиров и калорийность орехов может смущать, миндаль на самом деле способствует снижению веса и наращиванию мышечной массы, что улучшает кровообращение. А в сочетании с грецкими орехами миндаль — один из самых мощных суперфудов для понижения давления.

Кайенский перец:

Самое быстрое природное средство для снижения давления. Острый перец — сильное сосудорасширяющее, а это значит, что он помогает улучшить кровоток. Это достигается за счет увеличения скорости движения крови по сосудам, что, в свою очередь, снимает часть давления с их стенок.

Гремучая смесь из одной-двух ложек кайенского перца, теплой воды и двух ложек меда — мощное средство от повышенного давления. Если этот напиток для вас радикален, регулярно принимайте кайенский перец в капсулах.

Кокосовая вода:

Кокосовая вода богата калием, электролитами и лауриновой кислотой, которая не только нормализует кровяное давление, но и понижает уровень холестерина. Конечно, в России найти качественный вариант не так-то просто, и, к тому же, постоянно покупать ее накладно. Но если вы едете на юг Азии, не забудьте об этом натуральном способе понижения давления.

Горький шоколад:

Богатый флаванолами и другими противовоспалительными веществами, горький шоколад — мощное средство против повышенного давления. Содержащиеся в нем компоненты помогают организму справиться со стрессом, который часто является причиной гипертонии, а нормальный уровень гормона кортизола в организме играет важную роль в регуляции давления.

Еще одно свойство флаванолов (хотя, конечно, не так ярко выраженное, как у кайенского перца) — расширение сосудов, что снижает нагрузку на их стенки. Исследования показывают, что регулярное употребление какао/горького шоколада снижает уровень систолического давления в среднем на 4.7мм, а диастолического — на 2.8 мм рт.ст.

Куркума:

Современная медицина еще не до конца изучила все полезные свойства целебной специи. Но уже давно известно, что она способна уменьшать воспаления во всем организме, которые являются первопричиной высокого уровня холестерина и даже высокого давления. Активно уменьшая воспаления, куркума помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы и поддерживает здоровый кровоток: снимает спазм сосудов и разжижает кровь.