Привычки, из-за которых страдает наше интимное здоровье

К сожалению, многие женщины и девушки до сих пор относятся к своему интимному здоровью, как к чему-то неловкому, чему-то, что стоит прятать и чего лучше стесняться.

Частое и интенсивное мытьё:

Мыло и даже специализированные гели стоит использовать как можно реже: они могут нарушить очень чувствительную микрофлору, которая отлично справляется с защитой от внешних инфекций и угроз. Гинекологи предупреждают: в норме для очищения влагалища достаточно просто промывать его теплой (не холодной и не горячей) водой, причем струя душа не должна быть слишком интенсивной. И да, лучше не пользоваться мочалкой, а подмываться просто рукой.

Носить бельё 24 часа в сутки:

Белье, особенно плотно прилегающее, создает влажную и теплую среду, которая может стать настоящим инкубатором для бактерий и грибков. Стоит обязательно снимать белье на ночь, а если есть такая возможность – то и вечером, после возвращения домой. Кстати, также врачи рекомендуют во время менструации иногда заменять прокладку на тампон или менструальную чашу и давать своей вагине «продышаться».

Не переодеваться после спортзала:

Пот – отличная питательная среда для самых разных инфекций. И потому после любой физической активности важно сразу принимать душ и обязательно полностью менять одежду, включая белье. Даже если вы торопитесь: в конце концов, в итоге придется потерять намного больше времени, ликвидируя последствия инфекций.

Привычка к стрингам:

Разумеется, не у всех женщин, которые носят стринги регулярно, будут развиваться инфекции, но все они в зоне особенного риска. Дело в том, что «ремешок» стрингов находится в непосредственной близости от ануса – и может стать настоящей распахнутой дверью для бактерий, которые живут в этой части нашего организма. Не рискуйте понапрасну!

Курение:

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале BMC Infecious Diseases, подтвердило прямую связь между курением и повышенным риском дисбаланса естественной микрофлоры влагалища. Иными словами, чем больше вы курите, тем выше ваш шанс повстречаться с бактериальным вагинозом или молочницей.

Спринцевание:

Очень плохая привычка, которая разрушает естественный баланс pH влагалища, а также буквально вымывает всю микрофлору. Результат? Беззащитность перед инфекциями, раздражение и сухость. Вы точно хотели получить именно это?

Бритье:

Врачи солидарны в своем мнении: безопасного для интимного здоровья способа эпиляции не существует. Даже самые мягкие и деликатные приводят к появлению микротравм, в которые может попасть инфекция. Кроме того, волоски – естественный барьер между кожей и одеждой, который к тому же помогает воздуху беспрепятственно приникать к половым органам. Депелируйте линию бикини, но наружные половые органы не трогайте.

Несбалансированное питание:

Сахар может спровоцировать размножение Candida, бактерий, ответственных за дрожжевые инфекции, некоторые специи – нарушить естественный pH-баланс, а вот пробиотики, напротив – восстановить нарушенный баланс. В общем, здоровое и сбалансированное питание – друг не только ваш, но и вашей вагины.