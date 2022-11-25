Большая часть жителей Молдовы выступили против вступления страны в НАТО

Более 50% жителей Молдовы выступают против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные опроса.

26 ноября РИА Новости сообщают со ссылкой на данные социологического опроса проведенного центром CBS-Research, что если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Молдовы в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 30,4% местных жителей.

Отмечается, что 59,9% опрошенных считают, что страна не должна присоединяться к военно-политическому блоку, еще 23,1% не стали отвечать или не определились.

В конституции Молдовы закреплено, что республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.