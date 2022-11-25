В Китае у летучих мышей нашли пять опасных для человека вирусов

Ученые из Юньнаньского института нашли у летучих мышей в Китае пять вирусов, которые могут быть опасными для человека.

Все вирусы могут переходит от одного вида к другому и представляют опасность для людей.

Один из них – это рекомбинантный коронавирус, похожий на SARS-CoV-2.

Ученые также установили, что некоторые летучие мыши были заражены сразу несколькими вирусами.