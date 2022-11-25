Самые полезные продукты для женщин во время менопаузы

Когда мы проходим через менопаузу (а у большинства женщин это происходит в период с 51 до 53 лет), изменяется не только наш гормональный фон и репродуктивные возможности – перемены переживает практически весь организм.

Твёрдые сыры:

Лучше всего пармезан: в 100 граммах сыра этого сорта содержится 1184 мг кальция – это больше суточной нормы. Но и в других твердых сырах много кальция, а еще – витамина D, который также необходим нашему организму.

Чеснок:

Очень полезный овощ, он защищает от инсульта и снижает риск рака, а еще в ста граммах содержится 181 мг кальция – почти 20% суточной нормы. Добавляйте чеснок в горячие блюда, масло или соусы – и живите долго!

Петрушка:

В 100 граммах этой ароматной зелени – 138 мг кальция. Но, если честно, главная польза петрушки не в этом (в конце концов, мало кто осилит съесть сразу много этой травки), а в высоком содержании витамина С, который также очень важен для женского организма после 50 лет. Так что добавляйте петрушку в супы, салаты и другие блюда.

Соя:

102 мг кальция и 16,6 г белка – вот сколько полезных веществ содержат 100 грамм соевых бобов. Но не стоит есть сою слишком часто: некоторые исследования отмечают связь между частым употреблением сои и повышенным риском некоторых форм рака. Один-два раза в неделю – вполне достаточно.

Лосось:

Эта полезная и вкусная рыба богата не только витамином D и кислотами Омега-3, но и кальцием. В стандартной порции содержится 340 мг – треть суточной нормы!

Семена чиа:

Если вы беспокоитесь о здоровье своего кишечника, вам стоит почаще есть эти семена, ведь в них содержится много полезной клетчатки. Кроме того, в 100 граммах семян чиа содержится 631 мг кальция – две трети суточной нормы!