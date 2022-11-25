Токсиколог из России назвал соленья лучшей закуской к алкоголю

На какую еду нужно обратить внимание при употреблении крепких напитков, "Газете.ru" рассказал врач-токсиколог и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Смешивание различных видов алкоголя при застолье приведет к головным болям и интоксикации. Неправильно подобранная закуска может довести до инфаркта и смерти.

"Все копчёные колбасы, жареные мясо и рыба совместно с алкоголем наносят серьёзный вред организму. Жирная пища напрягает поджелудочную, желудок и главное — печень, которая уже "занята" тем, что разрушает алкоголь", — заявил Кутушов.

Не рекомендуется сладкое — пирожные и торты, а также консервированные фрукты. Арбуз может вызвать обезвоживание организма.

Наиболее подходящей закуской врач-токсиколог назвал различные соленья.

"Дополнительно солёные продукты будут способствовать увеличению приёма жидкости в организм или задержке воды, которая в момент употребления алкоголя необходима организму", — отметил врач.

Практически идеальным вариантом будет сало, жирные и насыщенные кислоты которого способствуют более медленному процессу опьянения.