Испания и ЕС предлагают оставить сухопутную границу Гибралтара открытой

Испания и Европейская комиссия направили Великобритании предложение оставить сухопутную границу Гибралтара открытой в рамках окончательного решения по урегулированию статуса анклава после Brexit, сообщило в пятницу министерство иностранных дел Испании.

Испания, Великобритания и Европейский союз договорились 31 декабря 2020 года, за несколько часов до полного выхода Великобритании из блока, что Гибралтар останется частью соглашений ЕС, таких как Шенгенская зона, а Испания будет контролировать порт и аэропорт до принятия окончательного решения. решение.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в пятницу, что испанские местные и региональные власти недалеко от Гибралтара и Испания, и Европейская комиссия направили Великобритании «предложение сделать этот район зоной общего процветания».

Посол Великобритании в Мадриде Хью Эллиот заявил в четверг в интервью Gibraltar TV GBC, что он уверен, что сделка может быть достигнута в этом году.

Предложение Испании и ЕС включает в себя удаление забора, чтобы обеспечить свободный поток людей между Испанией и анклавом, говорится в заявлении испанского министерства.

«Это требует от Испании взять под контроль внешние границы Гибралтара от имени Шенгенской зоны и, с этой целью, иметь возможность осуществлять определенные функции и полномочия, необходимые для защиты целостности и безопасности Шенгенской зоны», — добавил он.

Около 15 000 человек ежедневно добираются из Испании в Гибралтар, население которого составляет около 32 000 человек.

По словам министра иностранных дел, Испания согласилась отложить в сторону вопрос о своих претензиях на суверенитет над Гибралтаром, чтобы сосредоточиться на возможности сохранить границу открытой.

