Reuters предполагает, что Алексей Кудрин уйдет в «Яндекс»

Голландский холдинг российского интернет-гиганта «Яндекс» заявил в пятницу, что планирует отказаться от владения и контроля над большей частью группы «Яндекс», при этом международные подразделения некоторых сервисов будут развиваться за пределами России.

Yandex NV заявила, что начала «стратегический процесс рассмотрения вариантов реструктуризации собственности и управления группой в свете текущей геополитической обстановки».

«В рамках предполагаемой реструктуризации группы совет директоров ожидает, что Yandex NV в свое время будет переименована, а отделяемый бизнес сохранит исключительные права на использование бренда Yandex», — говорится в заявлении Yandex NV.

Президент России Владимир Путин и бывший министр финансов Алексей Кудрин обсудили будущее «Яндекса» на встрече, сообщили в пятницу три человека, знакомые с этим вопросом.

Источники сообщили Рейтер, что Кудрин, давний коллега президента, как ожидается, покинет пост главы Счетной палаты России и займет должность в Яндексе. Один из источников сообщил, что это может произойти в ближайшие недели.

В Yandex NV заявили, что стратегический процесс находится на предварительной стадии и любые изменения в конечном итоге потребуют одобрения акционеров.

Компания создала специальный комитет, которому поручено изучить различные сценарии, включая развитие международных подразделений Яндекса в области беспилотных технологий, облачных вычислений, маркировки данных и образовательных технологий независимо от России.