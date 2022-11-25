Смертельно опасное лакомство: что говорят о меде эндокринологи

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему не стоит есть мед в больших количествах.

Бесконтрольное употребление меда может привести к опасным последствиям вплоть до летального исхода. В этом уверена эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, мед относится к группе очень калорийных продуктов, перенасыщение организма фруктозой чревато "жировым перерождением печени".

Также эта сладость провоцирует сильнейший аппетит, с которым трудно справиться.

Второй важный момент: на сегодняшний день отыскать действительно целебный экологически чистый мед очень сложно.

Зухра Павлова:

"Наши магазины завалены медом. Никаких пчел не хватит произвести все это из цветущих растений. Хорошо, если мед бодяжат сахаром, подкармливая пчел. Но пестициды изобрели не сегодня, и, скорее всего, они уже побывали на тех полях, где летают пчелы. И что мы в итоге получаем? Уж точно не целительный продукт"

Даже если человек абсолютно здоров, ему не стоит есть мед в больших дозах.

Тем более это касается диабетиков, которые часто ошибочно полагают, что им можно лакомиться этим десертом бесконтрольно. Такое поведение может стоить больному человеку жизни.

Мнение специалиста:

"Время от времени я сталкиваюсь с диабетиками, которые почему-то думают, что им можно мед. Более того, по их мнению, от меда им может стать лучше. Это очень опасное заблуждение, которое может привести к коме"

При этом не стоит забывать об огромной пользе меда. Это отличный антисептик с выраженными регенерирующими свойствами. Незаменимое средство при простудах.

Например, достаточно подержать какое-то время ложечку десерта во рту и рассосать, чтобы снять воспаление в горле.