Солисту K-Pop Крису Ву дали 13 лет тюрьмы за изнасилование

Экс-звезду корейской группы задержали летом 2021 года, после многократных жалоб со стороны женщин. В изнасиловании его также обвинила бывшая девушка.

Криса Ву, широко известного как солиста корейской группы EXO и популярную модель, приговорили к 13-ти годам лишения свободы, сообщает СтарХит.

Следователи искали доказательства вины певца полгода, а судебные разбирательства начались летом нынешнего года. Как стало известно, китайско-канадский поп-артист проведет за решеткой 11,5 лет, затем ему добавили еще 22 месяца - за принуждение пострадавших к действиям сексуального характера.

После того, как артист отбудет срок, его депортируют из страны.

Экс-звезду корейской группы EXO задержали летом 2021 года, после многократных жалоб со стороны женщин. В изнасиловании его также обвинила бывшая девушка. Крис Ву пытался доказать свою невиновность, но суд счел доказательства несущественными.

СМИ сообщают, что жесткий приговор Ву получил на фоне скандала с правозащитниками. которые призывали ужесточить наказания для виновных в сексуальном насилии.