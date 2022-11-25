Вера Брежнева попала в больницу в Германии

Звезда доверила свое здоровье медикам стоматологической клиники, которая специализируется на эстетической медицине и лечении челюстно-лицевого сустава.

Вера Брежнева в последнее время проживает в Италии: в распоряжении звезды две роскошные виллы, сообщает Космополитен.

Певица несколько месяцев не выступает, но в Латвии записала песню.

Теперь экс-солистка группы «ВИА Гра» приехала в Германию, чтобы поправить здоровье. Вера выложила в соцсети фото Берлина, а потом из кресла стоматолога.

Клиника, куда обратилась Брежнева, специализируется на услугах эстетической стоматологии и лечению челюстно-лицевого сустава.

Соцсети этого учреждения публикуют информацию на русском языке. Брежнева у сотрудников клиники - на особом счету, числится среди звездных пациентов. Во всяком случае, в аккаунте уже появились новые фото с Верой.