Вера Брежнева попала в больницу в Германии
Звезда доверила свое здоровье медикам стоматологической клиники, которая специализируется на эстетической медицине и лечении челюстно-лицевого сустава.
Вера Брежнева в последнее время проживает в Италии: в распоряжении звезды две роскошные виллы, сообщает Космополитен.
Певица несколько месяцев не выступает, но в Латвии записала песню.
Теперь экс-солистка группы «ВИА Гра» приехала в Германию, чтобы поправить здоровье. Вера выложила в соцсети фото Берлина, а потом из кресла стоматолога.
Клиника, куда обратилась Брежнева, специализируется на услугах эстетической стоматологии и лечению челюстно-лицевого сустава.
Соцсети этого учреждения публикуют информацию на русском языке. Брежнева у сотрудников клиники - на особом счету, числится среди звездных пациентов. Во всяком случае, в аккаунте уже появились новые фото с Верой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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