Дочка певицы Славы вышла замуж
Избранником Саши Морозовой стал 25-летний мужчина по имени Андрей, который работает в сфере авто. Пара расписалась в загсе Барвихи.
Саша Морозова не так давно показала общественности своего избранника и заявила, что находится с ним в серьезных отношениях.
Что касается свадьбы, то 23-летняя девушка заявляла, что "ждет предложения и готова к семейной жизни". Сегодня Супер.ру стало известно, что желание старшей дочери певицы Славы сбылось.
Саша вышла замуж за 25-летнего избранника по имени Андрей. Пара расписалась в загсе Барвихи. Жених, как выяснило издание, работает в сфере авто.
Церемония прошла в узком семейном кругу. На празднике была мать невесты Слава с мужем Анатолием Данилицким.
На церемонии также присутствовал отец невесты Константин Морозов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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