Дочка певицы Славы вышла замуж

Избранником Саши Морозовой стал 25-летний мужчина по имени Андрей, который работает в сфере авто. Пара расписалась в загсе Барвихи.

Саша Морозова не так давно показала общественности своего избранника и заявила, что находится с ним в серьезных отношениях.

Что касается свадьбы, то 23-летняя девушка заявляла, что "ждет предложения и готова к семейной жизни". Сегодня Супер.ру стало известно, что желание старшей дочери певицы Славы сбылось.

Саша вышла замуж за 25-летнего избранника по имени Андрей. Пара расписалась в загсе Барвихи. Жених, как выяснило издание, работает в сфере авто.

Церемония прошла в узком семейном кругу. На празднике была мать невесты Слава с мужем Анатолием Данилицким.

На церемонии также присутствовал отец невесты Константин Морозов.