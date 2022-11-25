Врачи рассказали, как снять головную боль без лекарств
Появляются головные боли по разным причинам. Поэтому важно периодически проходить обследования, чтобы снизить риск развития серьезных заболеваний.
Однако чаще всего проблема появляется при дефиците жидкости в организме.
Об этом рассказал радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
Как пояснил специалист, при остром приступе следует для начала вспомнить о том, сколько воды было выпито за день.
Если это была всего лишь чашка бодрящего кофе за завтраком, а уже прошло обеденное время, то придется выпить две большие кружки воды. Корме этого, важно при этом интенсивно и глубоко дышать, чтобы насытить кровь кислородом.
Вскоре проблема должна уйти. Как заметил невролог, через час после всех манипуляций боль уменьшится.
Он также порекомендовал пить лекарства от головной боли в том случае, если первый способ не помог.
Объяснил он это тем, что различные препараты, если их принимать без предварительной консультации, могут спровоцировать дополнительные проблемы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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