В Анапе восьмилетний ребенок оказался за рулем микроавтобуса и разбил две машины

Ребенок восьми лет забрался в салон микроавтобуса, принадлежащего его отцу, завел его и устроил столкновение с двумя легковыми авто.

Два легковых автомобиля получили повреждения в результате ДТП, устроенного малолетним жителем Анапы. Отец мальчика припарковал свой микроавтобус, и оставил ключи зажигания на месте.

Ребенок забрался в салон транспортного средства, завел машину и стал ездить по территории недалеко от дома, где жила семья. В результате микроавтобус столкнулся с двумя припаркованными неподалеку легковыми машинами.

Заметив неладное, свидетель обратился в ДПС. Мальчик вместе с отцом был доставлен полицейскими в отдел по делам несовершеннолетних, где случай будут рассматривать в соответствии с законом.