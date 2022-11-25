В Анапе восьмилетний ребенок оказался за рулем микроавтобуса и разбил две машины
Ребенок восьми лет забрался в салон микроавтобуса, принадлежащего его отцу, завел его и устроил столкновение с двумя легковыми авто.
Два легковых автомобиля получили повреждения в результате ДТП, устроенного малолетним жителем Анапы. Отец мальчика припарковал свой микроавтобус, и оставил ключи зажигания на месте.
Ребенок забрался в салон транспортного средства, завел машину и стал ездить по территории недалеко от дома, где жила семья. В результате микроавтобус столкнулся с двумя припаркованными неподалеку легковыми машинами.
Заметив неладное, свидетель обратился в ДПС. Мальчик вместе с отцом был доставлен полицейскими в отдел по делам несовершеннолетних, где случай будут рассматривать в соответствии с законом.
Опубликовано: Эльза Ли
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