Сборная Англии не смогла обыграть команду США на ЧМ-2022
2022-11-26 00:34
Сборная Англии не смогла обыграть команду США в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, игра завершилась со счетом 0:0.
В пятницу, 25 ноября 2022 года, на стадионе «Эль-Байт» в Катаре состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира между командами Англии и Соединённых Штатов.
Английские футболисты, которые в случае победы обеспечили бы себе выход в плей-офф, со счётом 0:0 сыграли вничью с командой США, за всё время игры не было показано ни одной желтой карточки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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