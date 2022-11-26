Сборная Англии не смогла обыграть команду США на ЧМ-2022

Сборная Англии не смогла обыграть команду США в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, игра завершилась со счетом 0:0.

В пятницу, 25 ноября 2022 года, на стадионе «Эль-Байт» в Катаре состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата мира между командами Англии и Соединённых Штатов.

Английские футболисты, которые в случае победы обеспечили бы себе выход в плей-офф, со счётом 0:0 сыграли вничью с командой США, за всё время игры не было показано ни одной желтой карточки.