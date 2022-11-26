Потребность в фоновом шуме возникает у тех, кто хочет уйти от реальности

Если человек все время нуждается в фоновом шуме, например постоянно включает музыку, радио, телевизор, это значит у него есть скрытые психологические проблемы.

Эти люди не всегда отдают себе отчет в происходящем. А между тем привычка слушать музыку фоном везде и всюду постепенно становится необходимостью. И это отнюдь не случайно.

Клинический психолог Дженна Карлет и консультант по тревожности Юулия Карлстедт уверяют: потребность в фоновом шуме - это способ подавления негативных мыслей, эмоций.

Люди, бегущие от тишины, стараются по максимуму заполнить свое внимание внешними раздражителями. Так им удается спрятаться от реальности.

Музыка компенсирует умственную усталость. На время такой метод приносит некоторое облегчение, но в итоге получается замкнутый цикл.

Человек ходит по кругу, стараясь избежать умственной работы, гонит от себя пугающие мысли. А между тем тревога от этого не уходит и только лишь усиливается.

Ведь люди не пытаются решить существующие проблемы, не преодолевают их, но отталкивают на время.

По мнению психологов, для того чтобы справиться с негативными эмоциями, нужны другие способы.

Техника первая - "внимательность". Предполагает принятие своих идей и эмоций, но без вынесения каких-либо суждений. Техника помогает преодолеть психологический дистресс.

Человек должен отыскать в голове и осознать каждую негативную мысль, которая вызывает у него тревожное состояние.

Не бежать от страхов, а открыто взглянуть на них, чтобы понять свои опасения и попробовать отыскать их причину.

Вторая техника - проигрывание худшего сценария. Надо прокрутить в голове ситуацию с возможным наихудшим развитием событий.

То есть увидеть проблему целиком, со всеми самыми страшными последствиями.

Это может помочь пережить свои тревоги, которые при ближайшем рассмотрении могут показаться не такими уж пугающими. Ведь как известно, у страха глаза велики.

А вот уход от реальности с помощью создания вокруг себя постоянного фонового шума, попытка отвлечь ум музыкой, телевизором не принесет пользы.

Проблема лишь будет усугубляться с течением времени и приводить к еще большим психологическим расстройствам.