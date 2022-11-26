В Польше принят законопроект о замораживании цен на газ

Правительство Польши приняло проект закона о специальной защите потребителей газа в 2023 году, сообщает Gazeta.pl.

Согласно проекту, в рамках энергетического щита будут продолжены меры по защите наиболее уязвимых потребителей газа, в том числе населения.

В следующем году цены на газ и услуги распределения останутся на уровне 2022 года. Для энергетических компаний будет введен компенсационный механизм.

Наиболее важные решения, предложенные в законе, включают введение максимальной цены на газ на уровне около 200 злотых (около 45 USD) за мегаватт-час и замораживание ставок платы за распределение.

Максимальная цена будет применяться к получателям, которые в настоящее время пользуются тарифной защитой, то есть домохозяйствам, жилищным кооперативам, а также субъектам, предоставляющим ключевые услуги обществу, включая учреждения здравоохранения и социальной помощи, школы и университеты, детские сады, церкви и неправительственные организации.

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии с начала 2023 года правительству придется восстановить полные ставки НДС на топливо, газ и электроэнергию (до 23%) и удобрения (до 8%). Это одна из причин, по которой правительство объявило еще одно защитное решение, то есть заморозку цен на газ . Министр климата подтвердил, что с января НДС на газ будет действовать по прежней ставке.

Принцип замороженного тарифа будет действовать для всех, вне зависимости от порога дохода. Наиболее чувствительные получатели газа, использующие его для отопления, также получат право на возмещение понесенных расходов по НДС.