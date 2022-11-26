МАГАТЭ: удар по топливу на Запорожской АЭС создаст эффект «грязной бомбы»
2022-11-26 11:19
Заместитель главы МАГАТЭ, глава департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил об опасности обстрела контайнмента с отработавшим топливом на Запорожской АЭС.
Он отметил, что удар по бетонным контейнерам, в которых хранится ядерное топливо, создаст эффект «грязной бомбы».
Чудаков пояснил, что даже трехметровая бетонная стена не способна противостоять артиллерийскому удару.
Он также рассказал, что видел на Бушерской станции в Иране контайнмен, который пробила ракета.
Опубликовано: Светлана Репина
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