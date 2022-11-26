МАГАТЭ: удар по топливу на Запорожской АЭС создаст эффект «грязной бомбы»

Заместитель главы МАГАТЭ, глава департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил об опасности обстрела контайнмента с отработавшим топливом на Запорожской АЭС.

Он отметил, что удар по бетонным контейнерам, в которых хранится ядерное топливо, создаст эффект «грязной бомбы».

Чудаков пояснил, что даже трехметровая бетонная стена не способна противостоять артиллерийскому удару.

Он также рассказал, что видел на Бушерской станции в Иране контайнмен, который пробила ракета.