Французский бульдог Уинстон стал лучшим в шоу на Национальной выставке собак 2022 года

Французский бульдог занял первое место на 21-й ежегодной национальной выставке собак, представленной компанией Purina, которая транслировалась на канале NBC в День благодарения, сразу после парада в честь Дня благодарения в Macy's.

По словам Пурины, около 20 миллионов человек наблюдали, как Уинстон получил титул лучшего в шоу на Национальной выставке собак 2022 года, организованной Кинологическим клубом Филадельфии, со своим хендлером Перри Пейсоном из Биксби, штат Оклахома.

Уинстон одержал победу над сотнями собак из десятков пород, чтобы выиграть главный приз.

"Это выставочная собака с индивидуальностью и красотой, идеально подходящая для породы", - говорится в заявлении Вики Сейлер-Кушман, лучшего судьи Национальной выставки собак 2022 года.

"У него ослепительный блеск, который говорит - Я здесь, чтобы победить сегодня вечером. Вы можете просто сказать, что он также может пойти домой и стать идеальным домашним животным".

"Я каждый раз волнуюсь, как и Уинстон", - сказал Пейсон после победы Уинстона Best in Show.

"Национальная выставка собак в Филадельфии с показом по телевидению в День Благодарения, безусловно, особенная. У нас была большая поддержка, и это то, что происходит с собакой такого качества ".