Сборная Австралии со счётом 1:0 обыграла команду Туниса в матче ЧМ-2022
2022-11-26 15:56
Сборная Австралии со счётом 1:0 одержала победу над командой Туниса в матче ЧМ-2022 в Катаре.
26 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре состоялся матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Туниса, который закончился победой первой со счётом 1:0.
Единственный гол за всю игру на 23-й минуте забил 31-летний нападающий австралийской сборной Митчелл Дюк, принеся победу своей команде.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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