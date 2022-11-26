Сборная Австралии со счётом 1:0 обыграла команду Туниса в матче ЧМ-2022

Сборная Австралии со счётом 1:0 одержала победу над командой Туниса в матче ЧМ-2022 в Катаре.

26 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре состоялся матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Туниса, который закончился победой первой со счётом 1:0.

Единственный гол за всю игру на 23-й минуте забил 31-летний нападающий австралийской сборной Митчелл Дюк, принеся победу своей команде.