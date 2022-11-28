Президент Румынии призвал ускорить усиление НАТО в Восточной Европе

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости ускорить усиление НАТО в Восточной Европе.

Такое заявление он сделал после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Йоханнис рассказал, что призвал генсека НАТО как можно быстрее реализовать решения, которые были приняты на саммите в Мадриде в этом году.

По его словам, от этого зависит и безопасность евроатлантического пространства, и стабильность международного порядка.