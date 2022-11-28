Президент Румынии призвал ускорить усиление НАТО в Восточной Европе
2022-11-28 19:54
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости ускорить усиление НАТО в Восточной Европе.
Такое заявление он сделал после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.
Йоханнис рассказал, что призвал генсека НАТО как можно быстрее реализовать решения, которые были приняты на саммите в Мадриде в этом году.
По его словам, от этого зависит и безопасность евроатлантического пространства, и стабильность международного порядка.
Опубликовано: Светлана Репина
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