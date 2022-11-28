Президент Казахстана Токаев готов рассмотреть вопрос о трехстороннем союзе с Россией и Узбекистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что готов рассмотреть вопрос о создании трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном.

При этом он отметил, что ему необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к необходимым соглашениям.

Токаев рассказал, что о необходимости создания такого союза 28 ноября говорил российский президент Владимир Путин.

Он уточнил, что Казахстан в целом готов к такому решению.