Президент Казахстана Токаев готов рассмотреть вопрос о трехстороннем союзе с Россией и Узбекистаном
2022-11-28 20:14
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что готов рассмотреть вопрос о создании трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном.
При этом он отметил, что ему необходимо «вникнуть в тему», чтобы прийти к необходимым соглашениям.
Токаев рассказал, что о необходимости создания такого союза 28 ноября говорил российский президент Владимир Путин.
Он уточнил, что Казахстан в целом готов к такому решению.
Опубликовано: Светлана Репина
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