Дана Борисова купила себе апартаменты поблизости от дома бывшего мужа

Телеведущая призналась, что сделала это для того, чтобы дочка могла видеться с отцом и его матерью, но чаще общаться с ребенком те не стали.

Телеведущая Дана Борисова в шоу «Звезды сошлись» рассказала, что купила себе апартаменты близко от дома бывшего мужа - бизнесмена Максима Аксенова. По словам телеведущей, она выбрала этот район в Москве, чтобы дочь Полина чаще виделась с отцом и бабушкой, сообщает Рамблер.

«Мною приобретены апартаменты, чтобы проживать в соседнем доме с ним и его маман», — рассказала Борисова.

По ее словам, покупка не помогла решить проблему редких встреч между Полиной, ее папой и бабушкой, потому что они отказываются от встреч с дочкой и внучкой и «прячутся» от девочки с апреля.

«Она ищет их по району. Но папаша хорошо маскируется: она ни разу на него не наткнулась. А бабулю мы выследили с Полей в торговом центре между нашими домами», — поделилась телеведущая.

Борисова также рассказала, что ей через суд удалось добиться увеличения размера алиментов от экс-мужа с 15 до 60 тысяч рублей. Дана при этом подчеркнула, что Аксенов хотел обмануть суд, заявив, что размер его зарплаты 20 тысяч, но при этом он владеет недвижимостью в Испании, Геленджике, а также поселке на Новорижском шоссе.