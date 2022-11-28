Диетолог рассказал, что будет с организмом, если регулярно есть петрушку

Первые упоминания о петрушке, как приправы к еде, были еще в |X в. И сквозь века она осталась такой же любимой, желанной и привычной специей для многих семей.

Петрушку жалуют не только в России, но и в Бразилии, на Украине, средиземноморских странах и странах ближнего востока, в Америке.

Мы все знаем, что зелень полезна для организма. Но так ли одинаково нужна мужчинам и женщинам? Давайте разбираться.

Петрушка - ароматная зелень семейства Зонтичных, овощная культура, корень которой может храниться без потери своей пищевой ценности достаточно долго.

Самые запасливые хозяйки замораживают ее или сушат. В замороженном виде стебли и сок можно хранить 6-7 месяцев, при этом сохраняется вкус и аромат, как-будто только с грядки.

Еще одним способом иметь запасы этой зелени - посадить дома в горшок. Культура довольно неприхотливая, свежие побеги будут вас радовать весь год.

Пользу петрушки сложно переоценить, ведь она богата витаминами и минералами, способными поддерживать наш организм в тонусе, укреплять иммунитет и "наводить красоту".

В составе витамины А, С, Е, К, РР, группы В, минералы - натрий, селен, железо, магний, марганец, фосфор, органические кислоты, фолиевая кислота, растительные волокна.

Петрушка широко используется в кулинарии, народной медицине, косметологии.

Она малокалорийна, поэтому диетологи часто вносят ее в рацион худеющих.

При регулярном употреблении петрушки вы заметите:

организм стал более выносливым, а иммунитет - крепким

увеличится острота зрения

нормализуется сон

быстрее будет уходить нервное напряжение

отличное профилактическое средство в сезон ОРВИ и гриппа

участвует в укреплении сердечной мышцы и стенок сосудов

снимает воспаления в ротовой полости, устраняет неприятный запах

благодаря повышенному содержанию клетчатки выводит из организма шлаки, токсины, вредные вещества

способствует улучшению состояния кожи, устраняя воспаления и оказывая омолаживающий эффект

понижает уровень сахара в крови

регулирует уровень желудочной кислоты, действует как антацид, улучшает пищеварение.

Список пользы от овоща можно продолжать еще долго.

Я периодически покупала петрушку вместе с другой зеленью, но никогда не вдавалась в подробности ее пользы.

Когда же я узнала, сколько в себе таит этот тонкий зеленый стебелек, начала ежедневно добавлять петрушку в свой рацион.

В готовые блюда (ведь даже при тепловой обработке сохраняются практически все питательные вещества), а также в салаты и для приготовления соусов.

Вкус блюд становится довольно пикантным, пряным. А свойства афродизиака, которыми обладает петрушка, пойдут на пользу многим семьям.

Своим омолаживающим эффектом эта зелень заслужила любовь женщин во всем мире, помогая сохранять молодость кожи. Мужчины же любят ее за поддержание "мужского здоровья".