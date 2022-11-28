Ученые рассказали, как создать таблетку от ожирения

Всем известно, что в качестве «резервного запаса» в нашем организме имеется жировая ткань.

Разберемся немного подробнее в том, как это работает. И белый, и бурый жир запасаются посредством клеток адипоцитов. Но адипоциты бурого жира гораздо более богаты митохондриями. Их настолько много, что при полной активации всего 100 граммов бурого жира возможно сжигать до 3400 килокалорий в день (а это даже больше, чем рекомендуемый суточный рацион для большинства людей).

Проблема лишь в том, что бурого жира в нашем организме очень мало, а тот, что есть надо еще как-то активировать. Есть, конечно, один «природный» способ — поместить человека в холод. Именно благодаря этому медведи и впадают в спячку и выживают зимой. Но у них очень много бурого жира, а у человека его не просто мало: с возрастом количество бурого жира уменьшается до совсем уж незначительных показателей.

Еще в 2012 году команда, возглавляемая профессором Тони Пучом из Кембриджского университета, выделила молекулу BMP8b, которая регулирует активацию бурого жира как в мозге, так и в тканях организма. Ученые показали, что удаление гена у мышей, который производит этот белок, остановило функционирование бурого жира.

Согласно новым данным, опубликованным в журнале Nature Communications, группа исследователей спустя 6 лет доказала, что увеличение количества BMP8b в крови ускоряет продукцию бурого жира. Это говорит о том, что BMP8b потенциально может быть использован для увеличения количества бурого жира и его активации. Как пояснил автор работы Тони Пуч,

Было много исследований, которые обнаружили молекулы, способствующие развитию бурого жира, но просто увеличение его количества ничего не даст. Он должен быть включен. Это все равно что вынуть литровый двигатель из машины и вставить на его место двухлитровый.

Теоретически автомобиль может ехать быстрее, но если у вас есть только крошечная топливная труба — это не принесет большой пользы. Образно выражаясь, BMP8b и увеличивает размер двигателя, и улучшает топливную систему