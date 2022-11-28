Маск заявил об угрозе Apple удалить Twitter из App Store

Илон Маск обвинил Apple Inc в угрозе заблокировать Twitter Inc в своем магазине приложений, не объяснив причин, в серии твитов в понедельник, в которых также говорилось, что производитель iPhone прекратил рекламу в этой социальной сети.

Миллиардер, генеральный директор Twitter и Tesla, заявил, что Apple оказывает давление на Twitter из-за требований модерации контента.

Это действие, не подтверждено Apple, но оно не станет чем-то необычным, поскольку компания регулярно применяла свои правила и ранее удалила такие приложения, как Gab и Parler.