Маск заявил об угрозе Apple удалить Twitter из App Store
2022-11-28 23:53
Илон Маск обвинил Apple Inc в угрозе заблокировать Twitter Inc в своем магазине приложений, не объяснив причин, в серии твитов в понедельник, в которых также говорилось, что производитель iPhone прекратил рекламу в этой социальной сети.
Миллиардер, генеральный директор Twitter и Tesla, заявил, что Apple оказывает давление на Twitter из-за требований модерации контента.
Это действие, не подтверждено Apple, но оно не станет чем-то необычным, поскольку компания регулярно применяла свои правила и ранее удалила такие приложения, как Gab и Parler.
Опубликовано: Тарас Медведев
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