Уилл Смит заявил, что поймет отказ зрителей смотреть его новый фильм из-за пощечины на «Оскаре»

Уилл Смит рассказал, что переживает за команду фильма «Эмансипация», в котором он сыграл первую крупную роль после пощечины Крису Року на «Оскаре».

Актер надеется, что его действия не навредят всей команде. Но Смит полностью понимает людей, которые откажутся смотреть фильм дома или в кинотеатре.

Действие фильма происходит во время Гражданской войны. В фильме рассказывается реальная история раба по имени Питер, который избежал жестокого существования на Глубоком Юге, чтобы присоединиться к армии Союза.

Премьера в кинотеатрах Соединенных Штатов запланирована на 2 декабря.