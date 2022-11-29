Врачи рассказали, когда в гастроскопии нет никакого смысла

Наверное, каждый из нас боится глотать страшную металлическую трубку — это очень болезненная и неприятная процедура.

Анализы и диагностические процедуры вообще имеют смысл только в том случае, если влияют на тактику лечения.

Американская коллегия гастроэнтерологов рекомендует не делать гастроскопию пациентам младше 45 лет при отсутствии так называемых «симптомов тревоги». Эти симптомы должны насторожить врача, в них входят:

Кровотечение в ЖКТ, кровь в стуле

Снижение массы тела более чем на 5 % за полгода

Нарушение глотания

Боль при глотании

Необъяснимая железодефицитная анемия

Постоянная рвота

Пальпируемые образования (те, которые можно нащупать)

Наличие родственников с желудочно-кишечным раком.

Если у вас нет ни одного из симптомов тревоги и вам меньше 45 лет — гастроскопия будет бессмысленной, потому что не изменит тактику лечения. Большинство болей в желудке в молодом возрасте связано либо с гастритом, вызванным бактерией Helicobacter pylori, либо с диагнозом «функциональная диспепсия».

Для обнаружения бактерии Helicobacter pylori можно использовать неинвазивные методы (то есть не гастроскопию): дыхательный уреазный тест и анализ кала.

Если бактерия найдена — врач может назначить курс антибиотиков, чтобы убрать неприятные симптомы и снизить риск предракового состояния. Гастроскопия при этом не нужна — анализов будет вполне достаточно.

Если тест на Helicobacter pylori отрицательный, симптомов тревоги у вас нет, а боли сохраняются — с высокой долей вероятности врач поставит диагноз «функциональная диспепсия». Ее можно вылечить с помощью курса специальных лекарств — ингибиторов протонной помпы, соблюдением диеты и в сложных случаях при помощи антидепрессантов.

При регулярных нарушениях стула (как запорах, так и диарее), которые не связаны с симптомами тревоги и бактерией Helicobacter pylori, гастроскопия тоже будет бессмысленной. В этом случае врач с высокой долей вероятности поставит диагноз «синдром раздраженного кишечника» — такая болезнь лечится с помощью спазмолитиков, симптоматических слабительных или скрепляющих средств и иногда при помощи антидепрессантов.

Важный момент: мы пишем про общее правило, но в конкретном случае врач может назначить гастроскопию, исходя из причин, которые кажутся ему важными. Например, большое значение имеет семейный анамнез. При этом вы в любом случае имеете право спросить у доктора, исходя из чего он назначил гастроскопию и что пытается с помощью этой процедуры найти.

Хороший врач ответит на ваши вопросы и объяснит, почему принял то или иное решение. Если же в ответ на вопросы вы получаете агрессию и непонимание — лучше задуматься о смене специалиста.

Выводы:

Гастроскопия до 45 лет и без симптомов тревоги имеет смысл в редких случаях.

Если вам назначили гастроскопию — вы имеете право спросить у врача, с чем это связано. Хороший врач подробно расскажет про свою тактику.

Часто при поиске гастрита, вызванного Helicobacter pylori, достаточно сдать анализ кала или дыхательный анализ. Гастроскопия в этом случае не повлияет на лечение.