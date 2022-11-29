Дженнифер Лопес думала, что умрет после расставания с Беном Аффлеком
2022-11-29 02:10
Дженнифер Лопес заявила, что ее разрыв с Беном Аффлеком 20 лет назад был очень болезненным. Она думала, что просто умрет.
Певица сказала, что Аффлек был любовью ее жизни. Когда они отменили свадьбу, это было ужасным ударом для нее.
Дженнифер Лопес считает, что их отношения тогда уничтожили СМИ. Но оба они продолжали двигаться вперед, и многое успели до своего воссоединения.
Джей Ло говорит, что теперь они с Беном Аффлеком вместе навсегда. Она утверждает, что это настоящая любовь, которая нашла отражение в ее новом альбоме.
Опубликовано: Светлана Репина
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