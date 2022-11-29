Сирийские курды попросили у России помощи в защите их территории

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» обратился к России с просьбой помочь в защите их территорий на северо-востоке страны.

Курды хотят, чтобы между альянсом и правительством в Дамаске были заключены договоренности о защите этих территорий.

Представитель СДС Арам Хан заявил, что россиян просят выступить инициаторами такого соглашения.

Ранее представители России передали курдам условия Турции, но они не были приняты.