Сирийские курды попросили у России помощи в защите их территории
2022-11-29 02:32
Курдский альянс «Силы демократической Сирии» обратился к России с просьбой помочь в защите их территорий на северо-востоке страны.
Курды хотят, чтобы между альянсом и правительством в Дамаске были заключены договоренности о защите этих территорий.
Представитель СДС Арам Хан заявил, что россиян просят выступить инициаторами такого соглашения.
Ранее представители России передали курдам условия Турции, но они не были приняты.
Опубликовано: Светлана Репина
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