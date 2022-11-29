Меган Маркл приготовила и раздала еду для бездомных

Представители фонда герцога и герцогини Сассекских Archewell Foundation в кризисном центре для женщин приняли участие в готовке обеда.

Герцогиня Сассекская продолжает разрушать существующие стереотипы о богачах.

В частности, минувший День благодарения Меган Маркл отпраздновала не дома с семьей. Она отправилась в Женский центр в Лос-Анджелесе, открытый для помощи женщинам, пережившим домашнее насилие и попавшим в сложную ситуацию.

Представители фонда герцога и герцогини Сассекских Archewell Foundation прибыли в центр, чтобы помочь в готовке обеда для подопечных. На одно из фото попала и сама Меган Маркл.

Герцогиня, засучив рукава, раскладывает по пластиковым тарелкам тыквенный пирог.

Меган Маркл не однажды осуждали за показную благотворительность. По слухам, герцогиня как-то пожертвовала благотворительному фонду сумму вдвое меньшую стоимости одного из ее платьев.

Но при этом, как пишет Супер.ру, не каждый член королевской семьи снисходит до того, чтобы самому раздавать еду бездомным.