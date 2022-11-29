Меган Маркл приготовила и раздала еду для бездомных
Представители фонда герцога и герцогини Сассекских Archewell Foundation в кризисном центре для женщин приняли участие в готовке обеда.
Герцогиня Сассекская продолжает разрушать существующие стереотипы о богачах.
В частности, минувший День благодарения Меган Маркл отпраздновала не дома с семьей. Она отправилась в Женский центр в Лос-Анджелесе, открытый для помощи женщинам, пережившим домашнее насилие и попавшим в сложную ситуацию.
Представители фонда герцога и герцогини Сассекских Archewell Foundation прибыли в центр, чтобы помочь в готовке обеда для подопечных. На одно из фото попала и сама Меган Маркл.
Герцогиня, засучив рукава, раскладывает по пластиковым тарелкам тыквенный пирог.
Меган Маркл не однажды осуждали за показную благотворительность. По слухам, герцогиня как-то пожертвовала благотворительному фонду сумму вдвое меньшую стоимости одного из ее платьев.
Но при этом, как пишет Супер.ру, не каждый член королевской семьи снисходит до того, чтобы самому раздавать еду бездомным.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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