Китай ускорит вакцинацию пожилых людей от COVID-19

Во вторник Китай объявил, что активизирует кампанию по вакцинации пожилых людей от вируса Covid-19.

Национальная комиссия здравоохранения обязалась в бюллетене «ускорить повышение уровня вакцинации людей старше 80 лет и продолжать повышать уровень вакцинации людей в возрасте от 60 до 79 лет».

В КНР на фоне протестов против политики «ноль ковид» усложнилась эпидситуация.

За выходные рост числа заболеваний за сутки превысил 10 тысяч случаев и достиг свыше 30 000 по стране. Власти отмечают, что ситуацию усугубили незаконные собрания в крупных городах КНР.