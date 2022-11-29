Китай ускорит вакцинацию пожилых людей от COVID-19
2022-11-29 11:09
Во вторник Китай объявил, что активизирует кампанию по вакцинации пожилых людей от вируса Covid-19.
Национальная комиссия здравоохранения обязалась в бюллетене «ускорить повышение уровня вакцинации людей старше 80 лет и продолжать повышать уровень вакцинации людей в возрасте от 60 до 79 лет».
В КНР на фоне протестов против политики «ноль ковид» усложнилась эпидситуация.
За выходные рост числа заболеваний за сутки превысил 10 тысяч случаев и достиг свыше 30 000 по стране. Власти отмечают, что ситуацию усугубили незаконные собрания в крупных городах КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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