Мошенник Фердинанд Уолдо Демара скопировал и практически украл личность врача, но спас 16 человек во время Корейской войны

Фердинанд Уолдо Демара полностью скопировал жизнь и личность знакомого хирурга, устроился врачом на военном корабле, и смог спасти 16 солдат.

Родился аферист Фердинанд Уолдо Демара в Массачусетсе в 1921 году. В шестнадцатилетнем возрасте он уже убежал из дома, успел посидеть за решеткой, а потом решил стать юристом, и поступил в Северо-Восточный университет.

Там он завел знакомство с хирургом по имени Джозеф, и решил присвоить себе его личность. Это ему удалось и Демара получил должность главного хирурга на военном корабле во время Корейской войны.

Он был очень хитрым и сообразительным мошенником, поэтому, даже когда на корабль привезли 16 сильно пострадавших солдат, Демара не растерялся, и нашел способ, как их спасти, прибегнув к помощи медицинского справочника. Все военные, попавшие в руки лже-хирурга, остались живы.